†
JACQUELINE SYME DE STEED
Q.E.P.D.
Falleció el 07/11/2025. Acompañamos a Ernestina, David y, Gregoria y demás familiares en este momento, pedimos una oración para su alma. Amen La muerte no es solo una despedida, es también una toma de conciencia de que vivir supone aprender a perderse uno mismo en una realidad que poco a poco deja de ser la nuestra. No somos lo que acumulamos, sino lo que dejamos en los demás. Cada gesto, cada palabra, cada acto de entrega se vuelve parte del mundo… incluso cuando ya no estamos. José Miguel Bonet, Lucrecia Pucciariello, Montserrat Bonet, José Francisco Bonet. c/767