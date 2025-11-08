Regatas busca recuperar terreno durante una exigente gira

Con el objetivo de mejorar su producción colectiva y recuperar terreno en la Liga Nacional de Básquetbol, Regatas Corrientes iniciará este domingo una gira que incluye dos exigentes partidos.

Este domingo, desde las 20.30, el Fantasma se presentará en el Socio Fundadores para enfrentar a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, mientras que el martes 11, a partir de las 20.05, jugará en La Bombonerita contra Boca Juniors.

Regatas Corrientes encara esta salida a la ruta después de jugar tres partidos consecutivos como local donde apenas pudo ganar un partido. Venció a Argentino de Junín y perdió frente a Unión de Santa Fe y Quimsa de Santiago del Estero.

El registro en la temporada indica que jugó siete partidos, ganó 4 y perdió 3. En forma paralela está disputando la Liga Sudamericana, superó la primera fase y del 14 al 16 jugará los cuartos de final en Asunción, Paraguay.

Antes de viajar hacia el Sur del país, Regatas perdió en Corrientes frente a Quimsaen un juego donde mostró una preocupante merma en su producción ofensiva: anotó solamente 66 puntos, con un 46% de efectividad en los dobles y un 26% en triples.

El equipo correntino no tuvo fluidez en la ofensiva, no aparecieron las sociedades dentro del equipo y el juego colectivo estuvo ausente.

El primer rival de la gira será Gimnasia (3-5) de Comodoro Rivadavia que sumó al pivote Bryan Carabalí en reemplazo de Víctor Andrade Toyo.

Con la conducción técnica de Pablo Favarel, Gimnasia está en un proceso de recambio. Los principales referentes del plantel son Emiliano Toretta, Mauro Cosolito, Martiniano Dato y los extranjeros Alahjan Banks, Anyelo Cisneros y Marcos Chacon.

La segunda parada de la gira será en La Bombonerita donde aguarda el actual campeón: Boca Juniors. El Xeneize llega de caer en Mar del Plata frente a Peñarol 89 a 78 y quedó con una marca de 7 triunfos y 4 derrotas.

El DT Gonzalo Pérez espera por la llegada de dos extranjeros para completar el plantel que por ahora cuenta, entre otros, con Lucas Faggiano, Santiago Scala, Sebastián Vega, Francisco Caffaro, Franco Giorgetti, Nicolás Stenta y Romeao Ferguson que llegó para reemplazar al lesionado Martín Cuello.

Sudamericana

Luego de la presentación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Regatas Corrientes se trasladará hasta Asunción, Paraguay, para disputar los cuartos de final de la Liga Sudamericana de Baloncesto.

El viernes 14 enfrentará a Corinthians (Brasil), el sábado 15 se medirá con Defensor Sporting (Uruguay) y al sábado 16 hará lo propio con el local San José (Paraguay). Los dos primeros del cuadrangular avanzarán al Final Four.