Krujoski fue sexto en la primera final en Río Cuarto

El correntino Humberto Krujoski pudo avanzar 4 lugares y finalizó en la sexta ubicación la primera final de la 11º fecha del Turismo Carretera 2000 en Río Cuarto, Córdoba.

El resultado le permitió al correntino del Axion Energy Sport consolidarse en la cuarta ubicación del campeonato.

Krujoski (Renault Fluence) fue quinto en la clasificación pero por el sistema de recargos que tiene la categoría para los primeros ocho del torneo, largó desde el décimo lugar de la grilla.

Un toque entres Valentín Yankelevich y Juan Manuel Lorio le permitió al correntino quedar en el séptimo puesto. Sobre el final de la carrera, logró superar a su compañero de equipo, Camilo Trappa (quinto en el torneo) para culminar sexto.

Por su parte, con un esforzado pero meritorio triunfo, Lucas Valle (Honda Civic) inscribió sus nombres entre los ganadores de la primera temporada del Turismo Carretera 2000.

Honda consiguió su segundo “1-2-3” de la temporada (el otro fue en la carrera del domingo en Paraná) con Bernardo Llaver como escolta, ya que pocos metros antes de cruzar la meta, Facundo Ardusso le devolvió el 2º puesto.

Agustín Canapino (Renault Fluence) llegó 4º tras largar 5º y sobrellevar la rotura de la dirección hidráulica a falta de 3 vueltas para la bandera a cuadros. El piloto del Axion Energy Sport sigue como líder del campeonato, con 43 puntos de ventaja sobre Ardusso cuando quedan 116 en juego.

La segunda final de la 11º fecha se disputará este domingo a las 11:40, con un recorrido de 27 vueltas o un tiempo máximo de 40 minutos. La grilla de largada se ordenará de acuerdo a los resultados de la carrera de este sábado, por lo tanto Krujoski partirá desde la tercera fila.