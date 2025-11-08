†
FRANCISCO VASSEL
Q.E.P.D.
Falleció el 07/11/2025. El Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, Dr. Pedro Gerardo Cassani, participa con pesar el fallecimiento del hermano del Sr. Diputado Provincial, José Lisandro Vassel. Rogando a Dios por el eterno descanso de su alma y resignación para su familia. c/766
†
FRANCISCO VASSEL
Q.E.P.D.
Falleció el 07/11/2025. La Sra. Secretaria de Cámara de la Honorable Cámara de Diputados, Dra. Evelyn Karsten y el Sr. Prosecretario, Carlos Cipolini, junto con la Secretaria de Comisiones, Despacho, Dirección de Ceremonial y Secretaria Privada, participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano del Sr. Diputado Provincial, José Lisandro Vassel. Acompañando a su familia en tan difícil momento, rogando una oración por su eterno descanso. c/766
†
FRANCISCO VASSEL
Q.E.P.D.
Falleció el 07/11/2025. Los Sres. Diputados Provinciales, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Sr. Diputado Provincial, José Lisandro Vassel. Elevando una oración por su eterno descanso. c/766