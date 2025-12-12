Corrientes: así es el cronograma de pago del medio aguinaldo para estatales

El Gobierno de la provincia de Corrientes informó el cronograma oficial para el pago del medio aguinaldo de diciembre de 2025 a trabajadores provinciales activos y jubilados.

El pago se organizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), como ocurre habitualmente.

Cronograma:

Martes 16 de diciembre: 0 y 1

Miércoles 17 de diciembre: 2 y 3

Jueves 18 de diciembre: 4 y 5

Viernes 19 de diciembre: 6 y 7

Lunes 22 de diciembre: 8 y 9

Además, el medio aguinaldo estará disponible para su retiro por cajeros automáticos a partir del sábado 20 de diciembre.