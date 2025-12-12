¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
OFICIAL

Corrientes: así es el cronograma de pago del medio aguinaldo para estatales

El Gobierno de Corrientes confirmó las fechas de pago para activos y jubilados, 

Por El Litoral

Viernes, 12 de diciembre de 2025 a las 12:11

El Gobierno de la provincia de Corrientes informó el cronograma oficial para el pago del medio aguinaldo de diciembre de 2025 a trabajadores provinciales activos y jubilados.

El pago se organizará según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), como ocurre habitualmente.

Cronograma:

  • Martes 16 de diciembre: 0 y 1

  • Miércoles 17 de diciembre: 2 y 3

  • Jueves 18 de diciembre: 4 y 5

  • Viernes 19 de diciembre: 6 y 7

  • Lunes 22 de diciembre: 8 y 9

Además, el medio aguinaldo estará disponible para su retiro por cajeros automáticos a partir del sábado 20 de diciembre.

Tags

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD