Masacre de Margarita Belén: Casación rechazó la libertad condicional a dos condenados

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el rechazo a la libertad condicional de los oficiales del Ejército Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol y Ricardo Guillermo Reyes, condenados a prisión perpetua por su participación en la Masacre de Margarita Belén.

La resolución fue adoptada por la Sala II del máximo tribunal penal del país, con los votos a favor de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma. El juez Guillermo Yacobucci se pronunció en disidencia.

El fallo ratifica y amplía los argumentos para denegar el beneficio, aunque ambos condenados cumplan más de 20 años de prisión. Slokar subrayó que los delitos por los que fueron condenados constituyen crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles y no sujetos a indulto ni amnistía. Advirtió que una liberación anticipada implicaría un regreso a la impunidad.

El magistrado resaltó además que cualquier liberación podría exponer a las víctimas a situaciones de revictimización e intimidación, y que es necesario considerar la cooperación de los condenados, su conducta en prisión y el impacto de la liberación sobre la sociedad y las víctimas.

En su adhesión, la jueza Ledesma destacó que el informe del Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal evidencia la falta de reconocimiento de responsabilidad por parte de los condenados y la ausencia de una actitud consecuente tras la sentencia.

Slokar recordó, además, un comunicado de relatores de la ONU que alertó sobre la gravedad institucional de cualquier intento de negacionismo respecto de los crímenes del terrorismo de Estado en Argentina.

El tribunal concluyó que reconocer estos hechos como violaciones a la humanidad cumple una función jurídica y simbólica: preservar la memoria histórica, garantizar justicia y afirmar la dignidad de las víctimas frente a cualquier intento de relativizar o negar los hechos