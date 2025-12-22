Loreto: la Policía incautó carne sin medidas sanitarias en un comercio local

Efectivos policiales realizaron controles en carnicerías de la localidad de Loreto, donde secuestraron productos cárnicos sin las medidas sanitarias correspondientes, tras constatar que no eran aptos para el consumo humano.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, con la colaboración de una médica veterinaria policial, en el marco de inspecciones preventivas.

El procedimiento se llevó a cabo en un comercio del casco urbano de Loreto, donde durante la inspección se detectaron productos cárnicos en mal estado, con restos de suciedad.

Tras la evaluación sanitaria, se determinó que la carne no era apta para el consumo humano, por lo que se procedió a su secuestro bajo las formalidades legales correspondientes.

Todo lo incautado fue trasladado a la dependencia policial interviniente, donde se iniciaron actuaciones judiciales por supuesta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino.