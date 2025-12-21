¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

JP Valdés carnaval Lluvia en Corrientes
JP Valdés carnaval Lluvia en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Mercedes

El futbolista Chelo Weigandt estuvo en Corrientes visitando el predio del Gauchito Gil

El actual jugador del Inter Miami, Marcelo “Chelo” Weigandt, recorrió uno de los espacios de fe más emblemáticos de la provincia acompañado por su familia.

Por El Litoral

Domingo, 21 de diciembre de 2025 a las 15:27

El futbolista argentino Marcelo “Chelo” Weigandt, actual jugador del Inter Miami, estuvo en la provincia de Corrientes y visitó el tradicional predio del Gauchito Gil.

El defensor, que comparte equipo con figuras internacionales en la Major League Soccer (MLS), realizó la visita junto a su familia, en un marco de tranquilidad y respeto, generando la atención de quienes se encontraban en el lugar.

La presencia de Weigandt en Corrientes no pasó desapercibida y despertó el interés de fieles y visitantes, quienes reconocieron al futbolista y se acercaron para saludarlo. El predio del Gauchito Gil es un punto de referencia para miles de personas que llegan diariamente por promesas, agradecimientos y expresiones de fe popular.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD