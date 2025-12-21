El futbolista Chelo Weigandt estuvo en Corrientes visitando el predio del Gauchito Gil

El futbolista argentino Marcelo “Chelo” Weigandt, actual jugador del Inter Miami, estuvo en la provincia de Corrientes y visitó el tradicional predio del Gauchito Gil.

El defensor, que comparte equipo con figuras internacionales en la Major League Soccer (MLS), realizó la visita junto a su familia, en un marco de tranquilidad y respeto, generando la atención de quienes se encontraban en el lugar.

La presencia de Weigandt en Corrientes no pasó desapercibida y despertó el interés de fieles y visitantes, quienes reconocieron al futbolista y se acercaron para saludarlo. El predio del Gauchito Gil es un punto de referencia para miles de personas que llegan diariamente por promesas, agradecimientos y expresiones de fe popular.