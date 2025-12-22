Visa para Estados Unidos: los requisitos clave para viajar desde Corrientes

La especialista Eugenia Arque, titular de la firma Eugenia Arque Visa, participó del programa de streaming "Mucho Humo", producido por El Litoral. Durante la entrevista, analizó el creciente interés de los correntinos por obtener la visa para Estados Unidos de cara a los grandes eventos deportivos y turísticos que se aproximan

"Me encanta poder contarles a todos cómo sería tramitar la visa para Estados Unidos siendo que viene el Mundial 2026 y que tanta gente quiere ir a ver", expresó Arque al inicio de la charla. La experta remarcó que el pasaporte vigente es el requisito indispensable y debe tener una validez de al menos seis meses al momento del viaje.

Los pilares de la aprobación: arraigo y solvencia

Al ser consultada en "Mucho Humo" sobre quiénes pueden acceder al documento, Arque fue tajante sobre los criterios consulares. "Las dos cuestiones importantes son los lazos con su país y la solvencia económica; ellos no quieren que las personas se queden de ilegal", explicó en los estudios de El Litoral.

Sin embargo, aclaró que poseer propiedades no es una condición obligatoria para el éxito del trámite. "No es excluyente tener bienes o no; cada cuestión es personalizada y por eso contamos con un asesoramiento para hacer un diagnóstico", detalló la especialista.

El formulario DS-160 y las redes sociales

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue la importancia del formulario DS-160, al cual Arque definió como el corazón de la gestión. "Ese formulario es tan importante que es el trampolín para la entrevista; en eso se basan las preguntas que el oficial consular va a tener en cuenta para aprobarte o no", afirmó en el streaming.

Además, la experta advirtió sobre el rol que jugará la presencia digital de los solicitantes en un futuro cercano. "Las redes sociales cuentan una historia de lo que es tu vida y de lo que vos hacés; si hay inconsistencias, ahí puede afectar el aprobado o no de una visa", señaló Arque, anticipando que para 2026 su revisión podría ser obligatoria para turistas.

Cambios en las normativas y turnos

Arque aprovechó su paso por "Mucho Humo" para aclarar que ya no es posible realizar el trámite en la embajada de Asunción, Paraguay, por una simple cuestión de cercanía geográfica. "A partir de octubre ya no se puede hacer más porque todas las personas deben hacer el trámite en su lugar donde tienen nacionalidad o residencia", subrayó.

En relación con la administración actual en Estados Unidos, mencionó que se han endurecido ciertas reglas, como la obligatoriedad de la entrevista presencial para menores de 14 años y mayores de 79. Actualmente, la tasa consular tiene un costo de 15 dólares para habilitar el calendario, aunque los turnos disponibles recién se encuentran para febrero de 2026.

Situación de los monotributistas

Finalmente, la titular de Eugenia Arque Visa llevó tranquilidad a los trabajadores independientes que temen ser rechazados por su condición laboral. "Hemos hecho un millón de monotributistas sin ningún problema; lo importante es que tu actividad principal se relacione con lo que estás haciendo", concluyó en el streaming de El Litoral.

Para quienes deseen iniciar el proceso, Arque recordó que la entrevista se realiza íntegramente en español y que la visa suele otorgarse por un periodo de 10 años, funcionando como una inversión a largo plazo para el viajero.