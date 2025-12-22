Varios barrios y localidades de Corrientes sin luz: cómo está trabajando la Dpec

Las tormentas y fuertes vientos registrados en las últimas horas provocaron cortes de energía eléctrica en barrios de la ciudad de Corrientes y en localidades del interior, lo que activó un operativo de emergencia por parte de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec).

El director del organismo, Pablo Cuenca, señaló que "el principal recurso de la empresa es su personal" y destacó el trabajo sostenido de los operarios. Explicó que los agentes de la Dpec "llevan más de treinta horas respondiendo a los inconvenientes generados por las inclemencias climáticas".

"La carga eléctrica complicó demasiado los trabajos", dijo en declaraciones a radio Dos. En Capital, el 30% de los usuarios están sin servicio, según indicó Cuenca.

Según explicó, las tormentas provocaron caídas de líneas de media y alta tensión, lo que complica la distribución del servicio y puede generar demoras en la reposición, especialmente en los casos donde se registran daños estructurales.

El titular de la Dpec reconoció la ansiedad y necesidad de los usuarios ante cortes prolongados, algunos de más de diez horas, y pidió comprensión teniendo en cuenta la magnitud de los eventos climáticos y las tareas que deben realizarse para garantizar una reposición segura.

Prioridades y criterios de reposición

Cuenca indicó que, ante este tipo de situaciones, existe un mecanismo de funcionamiento que establece prioridades, comenzando por áreas sensibles como los servicios de salud, y luego avanzando de manera paulatina hacia el resto de los usuarios.

En los casos donde no hay cables cortados ni equipos dañados, la reposición puede ser inmediata gracias a los sistemas de protección que actúan ante descargas atmosféricas. En otros, se requiere una evaluación más compleja antes de restablecer el suministro.

En la ciudad de Corrientes, donde se concentra entre el 35 y el 40% de la demanda provincial, la empresa cuenta con un sistema organizado para asignar prioridades y, cuando es posible, transferir carga para alimentar a los usuarios desde otras líneas.

Zonas más afectadas

Cuenca mencionó que una de las situaciones más delicadas se registró en barrios cercanos a la Ruta 5, donde algunos sectores permanecieron más de doce horas sin servicio debido a la caída de una línea en una zona de bañados, lo que dificultó las tareas de reparación.

En el interior provincial, las localidades de Empedrado, Derqui y El Sombrero fueron señaladas como las más afectadas, donde los equipos de la Dpec continúan realizando tareas de reposición y mantenimiento de manera intensa.

Finalmente, el director del organismo destacó la importancia de la comunicación para que los usuarios conozcan el estado del servicio y las acciones que lleva adelante la empresa durante este tipo de emergencias.