Alerta naranja

Temporal: ya cayeron más de 111 mm de lluvia en la ciudad de Corrientes

La intensa lluvia provocó saturación de desagües en distintos puntos de la ciudad.

Por El Litoral

Lunes, 22 de diciembre de 2025 a las 08:52

La Municipalidad de Corrientes dio a conocer este lunes que desde el inicio del temporal, ya se registraron más de 111 milímetros de agua caída en la ciudad.

Según informaron, la intensidad de las precipitaciones provocó la saturación de los desagües pluviales en distintos sectores, lo que generó anegamientos temporarios en varias arterias.

Ante este escenario, se recomienda a los vecinos evitar circular o hacerlo con extrema precaución, especialmente en zonas bajas o donde el escurrimiento del agua se ve dificultado.

Desde el Municipio indicaron que continúan monitoreando la situación y que las cuadrillas se encuentran trabajando para atender los inconvenientes ocasionados por el temporal.

