Tras el temporal, Corrientes continúa bajo alerta naranja por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este domingo que rige un alerta naranja por tormentas para este lunes en toda la provincia de Corrientes.

Tras la intensa lluvias de la jornada del domingo, el organismo detallo que, las lluvias se extenderán durante toda la jornada del lunes, con una probabilidad de precipitaciones del 90% y una temperatura mínima de 22°C y una máxima estimada en 28°C.

"El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, que estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora, granizo ocasional y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo", precisó el SMN.

Está previsto que las condiciones de inestabilidad continúen durante el martes, jornada en la que se esperan nuevas lluvias con una probabilidad de precipitación del 40%.