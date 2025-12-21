Corrientes: Capital registró 160 mm de lluvia y varias localidades superaron los 100 mm

La Dirección de Recursos Forestales de Corrientes dio a conocer este domingo el registro de precipitaciones acumuladas durante las últimas 24 horas en distintos puntos del territorio provincial.

Según el informe oficial, Corrientes Capital encabezó el ranking con 159 milímetros de lluvia, seguida por San Borjita (136,6 mm) e Ituzaingó (135 mm), cifras que evidencian la magnitud del fenómeno meteorológico registrado hasta las 13 horas.

También se destacaron los acumulados en La Palmira (123,4 mm), Ita Ibaté (120,4 mm), Concepción (110 mm) y San Miguel (101 mm).

En tanto, otras localidades como Gobernador Virasoro (80,4 mm), Goya (55 mm), Monte Caseros (51 mm) y Paso de los Libres (39 mm) también registraron lluvias significativas.

Desde el organismo provincial señalaron que los datos fueron relevados por el Ministerio de Producción a través de estaciones automáticas distribuidas en toda la provincia, y advirtieron que persisten condiciones de inestabilidad en varias zonas de Corrientes.

Las autoridades continúan monitoreando la situación ante posibles nuevas precipitaciones, mientras recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar precauciones en áreas vulnerables.