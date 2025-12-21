Lluvias en Corrientes: qué líneas de colectivos funcionan tras las calles anegadas

Las intensas lluvias registradas en la ciudad de Corrientes provocaron anegamientos en distintos sectores, lo que obligó a modificar de manera parcial el funcionamiento del transporte público urbano durante este domingo.

Desde la Municipalidad de Corrientes informaron a través de un comunicado oficial que, debido al estado de las calles, solo algunas líneas de colectivos pudieron mantener su recorrido habitual. En tanto, el resto de los ramales permanece con servicios restringidos y retomará la circulación normal de forma progresiva, a medida que mejoren las condiciones de transitabilidad.

Líneas que prestan servicio

Según el parte difundido, actualmente se encuentran operativas las siguientes líneas y ramales:

102 A

103 A, B y C

104 A, B, C y D

106 A

Riachuelo

904 (Corrientes–Chaco)

Desde el Municipio aclararon que el seguimiento de la situación es permanente y que los recorridos se irán normalizando conforme descienda el nivel del agua en las zonas afectadas.

Además, recomendaron a los usuarios mantenerse informados por los canales oficiales y planificar sus traslados con antelación, ya que podrían registrarse demoras o cambios imprevistos en algunos recorridos.