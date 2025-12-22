Milei no vetará el Presupuesto, pero ajustará partidas para lograr déficit cero

El presidente Javier Milei confirmó que no va a vetar el Presupuesto 2026 si el Senado lo convierte en ley, pero advirtió que va a “acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero”.

“En la batalla del Presupuesto hubo 14 contiendas, la primera fue lograr el quórum y segundo que se vote por capítulos. Hoy tenemos media sanción del Presupuesto y eso es importante y está construido sobre la base de déficit cero”, remarcó el Presidente en LN+.

Y agregó: “Lo más importante es el déficit cero sin subir impuestos. No es trivial la forma en que se consigue el superávit fiscal”.

De esta manera, el Presidente despejó las dudas sobre un posible veto a la ley, pero advirtió: “Vamos a buscar la forma por todos los medios de conseguir el déficit cero sin subir impuestos”.

Milei también se refirió al malestar que generó en el PRO la distribución de los cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN), que derivó en un amparo presentado por Cristian Ritondo.

“Vienen molestando con eso. No creo que fue una traición a (Mauricio) Macri, es parte de cómo se maneja la lógica de la política y no tiene que ver ningún pacto con (Sergio) Massa. Vienen endosándome pactos con Massa, con el kirchnerismo, con Cristina (Kirchner) y Cristina terminó presa en este Gobierno”, remarcó.

Respecto de la denuncia contra la AFA, dijo que “si una persona comete un delito, tiene que pagar”. “La Justicia se tiene que ocupar y si encuentra que ha cometido delito deberán pagar, como cualquier argentino”.

“A todo el mundo se les exige balance. La igualdad ante la ley. No pueden pretender estar afuera de la ley. Si Arca no hiciera eso estaría incumpliendo los deberes de funcionario público“, completó en relación con la presentación que hizo la agencia de recaudación nacional. También dijo que ”Chiqui" Tapia “está destruyendo el fútbol argentino”.

En cuanto a su propuesta de completar la Corte Suprema de Justicia con dos miembros más, dijo que “no es el momento”, porque primero tiene que “lograr tener los dos tercios” y que va a ser “tensar de manera innecesaria”. “No estoy dispuesto a darle concesiones al kirchnerismo. Cuando logremos contar con los dos tercios sin golpear la puerta del kirchnerismo, lo haremos”, confirmó.

Definiciones sobre economía

Respecto del pago de la deuda por US$4300 millones que debe afrontar la Argentina en enero, Milei confirmó que se va a pagar, porque “hay distintas alternativas” para hacerlo. “Tenemos el cash y ofertas de financiamiento, solamente de repo recibimos US$7000 millones”, detalló.

El Presidente también se refirió al nuevo esquema de bandas de flotación del dólar, dijo que están para administrar la volatilidad. “Están alineadas con la inflación, porque se va a inflación cero y va a un esquema más flexible”.

También remarcó que “entre junio y agosto del año que viene la inflación va a empezar con cero”. “Somos el Gobierno que más dólares compró, US$30.000 millones, y que más deuda pagó, US$50.000 millones”, afirmó.

“Si crecemos al 5% y se mantiene la base monetaria en términos de PBI, vamos a tener que comprar US$10.000 millones; si la demanda de dinero sube unas décimas, habría que comprar US$17.000 millones”, detalló y confirmó que el Gobierno “no va a tomar nueva deuda”.

En cuanto a la contracción de las ventas, Milei dijo “está cambiando la matriz de consumo”. “Estamos en máximos históricos de consumo”, aseguró y apuntó al comportamiento creciente del canal del e-commerce. Y en ese sentido, remarcó que se necesita la reforma laboral. “La modernización laboral no quita derechos a nadie, al contrario, da más derechos”, afirmó y aseguró que “no es antisindical”.

En relación con el caso de la criptomoneda Libra que promocionó por redes sociales, dijo que “en Estados Unidos le acaban de liberar el embargo a (Hayden) Davis”. “No hubo estafa. Era un mercado muy particular y los que entraron sabían a dónde entraban. No hubo estafa porque a la gente entró voluntariamente”, afirmó y remarcó que la Justicia norteamericana ya se expidió y solo falta que haga lo mismo la de la Argentina.

Otra causa que salpicó al Gobierno libertario es la que investiga irregularidades en la Andis. “El propio Spagnuolo dice que los audios son falsos y hay un problema que es que no tienen los crudos”, advirtió al respecto y recordó que “ocurrió justo tres semanas antes de una elección”.

En ese sentido, reconoció que tras la derrota en la elección bonaerense del 7 de septiembre pasó de ocuparse de temas de gestión a involucrarse personalmente en temas de la política.

“Mi vida política son cuatro años u ocho años. Una vez que termine, la política, no me ven más. Podré ser reelecto en la medida en que la gente quiera”, afirmó Milei. Como ya cumplimos con otras las promesas que hicimos ahora vamos por las de segunda generación".

Milei también lanzó duras críticas a Axel Kicillof: “No quiero ofender a los asnos y a los simios; tendría una categoría más baja”.

Geopolítica

Al ser consultado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo calificó como un “narcoterrorista dictador que infecta a toda América Latina”. “Ojalá caiga y se sepa todo lo que hizo”, enfatizó.

En cuanto a otros presidentes de la región, Milei sostuvo que el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, es un “gran amigo”, pero eligió no responder cuando fue el turno de opinar sobre el brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva.

Sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó: “Comunista y con algunas cosas bastante oscuras en su pasado”.