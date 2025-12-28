Fue detenido por causar disturbios en las calles de Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a una persona en la ciudad Capital, luego de causar disturbios en la vía pública.

La detención ocurrió durante un operativo de prevención de delitos por parte del personal del Comando Patrulla.

En inmediaciones de calle Luis Braille y avenida Chacabuco, los efectivos divisaron a un sujeto que causaba disturbios en la vía pública, por tal motivo se procedió a la identificación y demora de un hombre de 34 años, quien no pudo justificar su accionar ni presencia en el lugar.

El demorado fue trasladado a la comisaría correspondiente, a fin de continuar con las diligencias del caso.