Corrientes: recuperaron una moto que fue robada y abandonada entre los pastizales

La Policía de Corrientes informó este sábado que recuperaron una motocicleta que había sido robada durante la madrugada del viernes en la capital correntina.

El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Juan Domingo Perón y Montecarlo, donde un joven denunció la sustracción de su motocicleta Zanella ZB 110 cc.

A partir de la denuncia, efectivos de la Unidad Especial Antiarrebatos, junto a la Unidad Fiscal interviniente iniciaron un operativo de búsqueda.

Durante un patrullaje por las calles Trento y Verona, los policías visualizaron una motocicleta abandonada entre los pastizales, por lo que procedieron a su secuestro preventivo.

Tras las verificaciones correspondientes, se confirmó que se trataba del rodado denunciado como sustraído.

La moto recuperada fue trasladada a la Comisaría 18ª Urbana, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar con los trámites pertinentes.