La Unidad abrió sus puertas para todos los correntinos: días y horarios disponibles

n Con 6 locales gastronómicos, 16 nuevos espacios que conformarán el Mercado de Sabores, un Museo de Ciencias y de la historia de la Cárcel, un centro comercial con 42 locales, y una fuerte inversión del gobierno provincial y del sector privado, se habilitó ayer el predio de 2 hectáreas que desde ahora estará abierto al público de 7 a 00 todos los días para ser recorrido y disfrutado por locales y visitantes. “Donde había un lugar de encierro, ahora hay libertad”, destacaron en la apertura. Espectáculo de luces y shows musicales para amenizar el evento.

El megaproyecto combina el aporte público y el privado, con diversos polos que se orientan a la tecnología, la innovación, la gastronomía, la historia, la ciencia y el esparcimiento.

En un acto que incluyó la proyección de imágenes holográficas sobre las centenarias paredes del edificio de la excárcel, y ante una nutrida convocatoria de público, funcionarios y empresarios, la inauguración fue en cada momento, una celebración del logro de haber podido concretar un “gran desafío”, destacaron las autoridades.

“Hay veces que uno imagina cosas, pero cumplirlo es una emoción muy grande”, aseguró el gobernador Gustavo Valdés. Describió esa imagen y el proceso que dio origen al proyecto: “Quería que cuando crucemos el puente y lleguemos a Corrientes, podamos sorprendernos. En estos años pensamos una provincia diferente, para el turismo”, sostuvo, a la vez que destacó la presentación del trabajo del Comité Iberá en sus 10 años de trayectoria realizado en la misma jornada, algunas horas antes.

“Fomentamos ese turismo, trabajamos enormemente para cuidar nuestros recursos, trabajamos en museos, hicimos más de 18. Y fuimos muy criticados cuando estábamos haciendo esto: pero cuando uno tiene la visión, la convicción y el equipo para hacerlo, se pueden lograr grandes cosas”, aseguró.Admitió también haber “fracasado en algunas visiones”, entre las que mencionó el proyecto de Plan Costero, que “finalmente no fue posible, porque no nos acompañó el gobierno nacional”, recordó y expresó el deseo de que la gestión actual del gobierno nacional “pueda tener el acompañamiento a la visión que tenemos nosotros, de construir una provincia donde verdaderamente apostemos al turismo. Y ese gran fracaso, lo convertimos en un éxito: los predios nacionales siguen igual que antes, pero los predios provinciales están renaciendo”, subrayó.Mencionó también los aportes de recursos de la Ciudad de Corrientes para la remodelación de la Costanera, así como recordó el desafío de construir una nueva cárcel en San Cayetano, lo que permitió dejar desocupado el edificio de La Unidad.“Ahí surgió el dilema de qué hacer y convocamos a especialistas para hacer un proyecto. No quería que en este lugar viviera ninguna persona, que no se habite individualmente para provecho de uno. Sino que fuera del provecho de todos, que lo habitemos todos los correntinos”, señaló.“Pudimos resinificar este edificio: antes nadie sabía qué tenía adentro. Hoy todos los vamos a aprovechar, a vivir, a disfrutar. Convertimos historia en futuro, en posibilidades y desafíos. Combinamos sabores, encuentros, tecnología, compra, esparcimiento, para poder disfrutar con los niños y convertir estos 18 mil metros cuadrados en algo increíble”, enfatizó.“Hay que tener la convicción, la visión y el equipo”, reiteró el gobernador, e instó a “construir una gran provincia de Corrientes. Buscamos por el mundo las oportunidades, pero únicamente si uno tiene la convicción se puede construir esto, que cuando lo anunciamos parecía una locura lejana y hoy lo estamos disfrutando como un espacio para todos”, apuntó.Al final, invitó a “vivir juntos La Unidad de los correntinos, porque si estamos unidos y creemos, vamos a poder cambiar la historia de nuestra provincia, remarcó a la vez que instó a “seguir apostando por el futuro”.

Visión clara,

aporte de muchos

Para Carlos Vignolo, ministro Secretario General de la Gobernación y coordinador del proyecto de La Unidad, fue fundamental “marcar el aporte valiosísimo que ha hecho cada uno para concretarlo, porque si algo define a este proyecto es lo interinstitucional”, y en ese sentido mencionó el rol estratégico que tuvo cada uno de esos actores: el gobierno provincial, el municipio capitalino, la Universidad Nacional del Nordeste y el sector privado.

Con una extensa lista de colaboradores, se tomó el tiempo de agradecer el aporte de cada área, entre las que mencionó a los profesionales que orientaron para la generación del museo de ciencias y de la cárcel, “han trabajado matemáticos, físicos, químicos, y también desde el instituto de Ictiología”, apuntó.

Enumeró áreas del gobierno, como el Invico, al equipo de comunicación que coordina Pilar Fernández, a Alfredo Vara como coordinador del trabajo, al arquitecto Daniel Alfonso, así como a profesionales del Ministerio de Hacienda y Fiscalía de Estado, “con quienes hemos trabajado en una ingeniería legal y administrativa compleja”, reconoció.

También destacó a Susti, TelCo, Dpec, Comité Iberá, “y a todos los que creyeron en este provecto, sobre todo a los privados que invirtieron y desarrollaron locales, y a las empresas que trabajaron: solo para esta parte hemos tenido 500 proveedores de distintos rubros”, destacó.

Y al final, señaló a dos extremos de la misma cadena: a los 400 obreros que trabajaron en las obras, que “permitió durante casi 3 años llevar el pan a la casa y hacer algo tan lindo”, y también “a quien lanzó la convocatoria: el gobernador Gustavo Valdés, quien nos ha permitido desarrollar un proyecto de estas características, que no se podría hacer si no hay ideas claras y liderazgo”, aseguró.

Sostuvo que se trató de “un trabajo en equipo: pero sabemos que solo vamos a poder creer que ese sueño es realidad cuando los correntinos se apropien del lugar, se convoquen a venir y sea un lugar obligado para quienes nos vistan. Con esa esperanza, iniciamos esta nueva etapa”, destacó.

Ciudad transformada

Durante el acto inaugural, el intendente Eduardo Tassano trazó un balance del proceso de modernización desarrollado en la capital provincial y subrayó el impacto que tuvo la articulación con el Gobierno provincial. “Solamente dar la perspectiva desde la ciudad de lo que esto significa, no me olvido de que hace alrededor de ocho años el Gobernador me convoca para transformar la ciudad”, recordó.

El jefe comunal explicó que en aquel momento imaginó una intervención centrada en “calles, iluminación y plazas”, pero remarcó que “por supuesto eso se extendió a todas las áreas”. En ese sentido, enumeró que a lo largo de estos años se concretaron obras vinculadas a la seguridad, la salud y la cultura. Recordó que “inauguramos comisarías, centros de salud como el Hospital del Instituto Oncológico, escuelas, el Museo de Arte Contemporáneo, y el embellecimiento de la costanera con el Plan Ñanderekó”.

Tassano sostuvo que este proceso implicó “trabajar en todos los rubros para la transformación: vial, de estructura e iluminación”, y que los resultados son visibles: “Hoy se ve todo esto en los detalles de esta obra y en toda la ciudad”, afirmó. También destacó que la modernización urbana generó un efecto dinamizador en el sector privado, asegurando que “todo eso generó una onda en la ciudad que generó atracción, y vinieron empresarios que quieren invertir en nuestra ciudad”.Según el intendente, Corrientes atraviesa una etapa de consolidación turística, fruto de la planificación sostenida. Señaló que “sin dudas estamos viendo una ciudad nueva y transformada, y nos hemos insertado en los últimos años en el turismo, atrayendo visitantes y aportando al desarrollo de la provincia”.Finalmente, expresó el significado del nuevo espacio habilitado, al que definió como un hito para la capital provincial: “Hoy tenemos la oportunidad de inaugurar esto que, sin duda, será el nuevo símbolo de la ciudad de Corrientes”, concluyó.