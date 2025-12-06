Presentaron “Comité Iberá”, el libro que resume la transformación del humedal correntino

En la tarde del viernes, autoridades provinciales, legisladores, referentes académicos y organizaciones vinculadas a la conservación participaron de la presentación del libro “Comité Iberá: 10 años de gobernanza del Gran Parque Iberá”.

La obra reúne una década de políticas públicas, articulación interinstitucional y trabajo comunitario que transformó uno de los humedales más importantes de Sudamérica en un modelo regional de conservación y desarrollo sostenible

El conversatorio estuvo encabezado por el senador provincial y presidente del Comité Iberá, Sergio Flinta; la ministra de Turismo, Alejandra Eliciri; la coordinadora del Proyecto Iberá de Rewilding Argentina, Marisi López; el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard; y contó además con la presencia del gobernador electo, Juan Pablo Valdés.

Un proceso que generó consenso, identidad y políticas de Estado

Durante el cierre del encuentro, el vicegobernador Braillard Poccard destacó la masiva presencia de autoridades y el compromiso transversal que consolidó al Iberá como referencia nacional e internacional. En su repaso, subrayó que la recuperación del humedal fue posible gracias a la continuidad de políticas de Estado, el liderazgo provincial y la articulación con Rewilding Argentina.

Recordó experiencias personales vinculadas al territorio y señaló que, décadas atrás, el Iberá era un espacio postergado. “Hoy todos sabemos que uno de los componentes especiales que tenemos en las rutas es nuestra fauna”, afirmó, marcando el contraste entre el pasado degradado y la recuperación actual gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, la Fundación Rewilding y diversas instituciones.

Asimismo, evocó el día en que el Senado de la Nación aprobó la creación del Parque Nacional Iberá, proyecto del cual fue coautor. “Ese día me sentí un poco más orgulloso de ser correntino”, expresó, y agradeció a los donantes de tierras, mencionando especialmente a Douglas Tompkins y su familia.

Finalmente, señaló que “la mayor transformación lograda fue hacia nuestra propia mente y espíritu”, remarcando que Corrientes hoy se reconoce y se proyecta desde su naturaleza.

Turismo: crecimiento sostenido y posicionamiento internacional

La ministra Alejandra Eliciri puso en valor que la presentación se realizara en Casa Iberá, “el portal de ingreso al destino”. Informó que este año ya pasaron por el espacio 10 mil visitantes, y adelantó que el turismo en Iberá cerrará diciembre con 80 mil ingresos, un 30% más que en 2023.

También destacó el impacto internacional que generó la distinción de Carlos Pellegrini como uno de los “Mejores Pueblos del Mundo”, reconocimiento otorgado por la Organización Mundial del Turismo.

Eliciri explicó que el libro refleja una década de planificación estratégica, producción de estadísticas, promoción digital y fortalecimiento del destino: “Una mesa interdisciplinaria que funciona, planifica y evalúa resultados”.

Una gobernanza única en el país

El coordinador general del Comité Iberá, Sergio Flinta, explicó que el libro es “una radiografía del proceso que transformó al Iberá”, desde su etapa de humedal olvidado hasta convertirse en un emblema ecológico, motor turístico y modelo de desarrollo basado en la naturaleza.

Además anunció que en aproximadamente 60 días se presentará el libro en Nueva York, durante la Semana del Clima, donde se expondrá el modelo Iberá como caso de éxito internacional en restauración ecológica y reintroducción de fauna.

Rewilding: una articulación que creció y hoy “hace escuela”

La coordinadora del Proyecto Iberá, Marisi López, destacó los avances logrados junto al Gobierno provincial y sostuvo que, con los resultados actuales, “vamos a duplicar la apuesta”. Remarcó que el Iberá ya está posicionado en el mundo y que esa visibilidad obliga a transmitir el modelo para que pueda replicarse en otros lugares.

Además detalló que el libro incluye fotografías, registros históricos, fragmentos de leyes, murales, mapas y símbolos que documentan una transformación cultural profunda.

Los prólogos: visión y legado

López leyó fragmentos del prólogo del gobernador Gustavo Valdés, quien subraya que el legado del proceso Iberá se proyecta hacia toda Sudamérica:

“Nuestro legado permanecerá por siempre y crecerá, contagiando a otras provincias e inspirando a la región”.

También compartió partes del prólogo del coordinador Sergio Flinta, quien destaca que la gobernanza del Iberá nació del desafío de sentar en una misma mesa a actores diversos y construir una visión común:

“La naturaleza y la cultura son inseparables y juntas hacen a la esencia del correntino”.

Un logro colectivo que se proyecta al futuro

El evento cerró con un reconocimiento a los pobladores, guardaparques, emprendedores, guías, artesanos, funcionarios y técnicos que forman parte del ecosistema Iberá. Según resaltaron los oradores, el modelo correntino seguirá profundizándose con una nueva etapa que apunta a consolidar al Iberá como destino, como reserva de biodiversidad y como ejemplo de desarrollo basado en la naturaleza.