HLB Santo Tomé Gustavo Valdés
Corrientes

Las noticias más importantes del 6 de diciembre

Por El Litoral

Sabado, 06 de diciembre de 2025 a las 07:05

Así es el nuevo proyecto con carros gastronómicos en la costanera de Santo Tomé

Provincia por provincia: el verano será mas caluroso y seco

Sueltan avispas benéficas en Corrientes para frenar el avance del HLB en cítricos

Condenaron en Corrientes a un gendarme por recibir una coima para dejar pasar contrabando

Un pueblo correntino prepara 1.500 kilos de asado y más de una tonelada de mbaipy

Ernestito Montiel y su Cuarteto Santa Ana celebran 50 años de legado chamamecero

Idiomas Unne abre la inscripción 2026: fechas clave y requisitos

La Cámara de Diputados de Corrientes cerró el período ordinario con 17 sesiones en el año









 

