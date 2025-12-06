Las noticias más importantes del 6 de diciembre

Así es el nuevo proyecto con carros gastronómicos en la costanera de Santo Tomé
Provincia por provincia: el verano será mas caluroso y seco
Sueltan avispas benéficas en Corrientes para frenar el avance del HLB en cítricos
Condenaron en Corrientes a un gendarme por recibir una coima para dejar pasar contrabando
Un pueblo correntino prepara 1.500 kilos de asado y más de una tonelada de mbaipy
Ernestito Montiel y su Cuarteto Santa Ana celebran 50 años de legado chamamecero
Idiomas Unne abre la inscripción 2026: fechas clave y requisitos
La Cámara de Diputados de Corrientes cerró el período ordinario con 17 sesiones en el año