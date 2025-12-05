Así es el nuevo proyecto con carros gastronómicos en la costanera de Santo Tomé

Santo Tomé avanza con un proyecto de food trucks para transformar su paseo costero. Al igual que el espacio para carros gastronómicos en la explanada del puente capitalino, los santotomeños tendrán un corredor para venta de comidas. El Municipio abrió una convocatoria para concesionar espacios móviles en la costanera, será por dos años y el canon mensual base será de $250.000.

Municipalidad de Santo Tomé

La iniciativa se inscribe en un plan más amplio de puesta en valor del sector costero, una zona que en los últimos años ganó protagonismo como espacio de encuentro, recreación y actividades culturales. Ahora, el objetivo es sumar un componente gastronómico que acompañe ese crecimiento y convierta el paseo en un circuito más activo durante todo el año.

Desde el Municipio explicaron que la propuesta consiste en otorgar permisos de instalación y explotación a titulares de food trucks y emprendimientos culinarios móviles, bajo un esquema de concesión de dos años, tal como lo establece la Resolución Nº 6730/2025.

El proyecto plantea la conformación de un espacio ordenado donde distintos estilos gastronómicos convivan con la identidad turística local. Para ello, se evaluará no solo la propuesta comercial, sino también la estética del vehículo, su impacto ambiental y su adecuación al entorno.

Convocatoria abierta a gastronómicos

Municipalidad de Santo Tomé

La convocatoria ya está abierta y los interesados podrán presentar sus propuestas hasta el viernes 19 de diciembre de 2025, a las 12, en la mesa de entradas del Municipio, ubicada en San Martín Nº 1021. Las ofertas deberán entregarse en sobre cerrado y cumplir con toda la documentación requerida.

En cuanto al canon económico, el proyecto establece una base mínima de $250.000 mensuales, monto que deberá ser respetado por todos los postulantes. Según indicaron fuentes municipales, se trata de un valor pensado para garantizar la sustentabilidad del espacio sin dejar afuera a emprendedores regionales.

El diseño del futuro corredor gastronómico apunta a generar un nuevo movimiento en la costanera con más visitantes, mayor permanencia en el espacio público y un circuito culinario que potencie la identidad local. A su vez, la iniciativa busca fortalecer la economía emprendedora de la zona y abrir oportunidades para pequeños y medianos proyectos gastronómicos.

Una vez cerrado el plazo de recepción, se iniciará el proceso de apertura de sobres y evaluación técnica, donde se analizarán las propuestas bajo criterios como la calidad gastronómica, viabilidad comercial, compromiso ambiental y adecuación al proyecto urbanístico.

El Municipio destacó que la documentación completa, incluyendo requisitos, condiciones y obligaciones de los futuros concesionarios, está disponible para su consulta en la sede administrativa.