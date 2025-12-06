Goya: una joven está grave tras un choque entre dos motocicletas

La Policía de Corrientes informó este sábado que una mujer está grave tras un choque entre dos motocicletas en la localidad correntina de Goya.

El siniestro ocurrió en la esquina de Independencia y Catamarca y tuvo como protagonista a dos mujeres identificadas como Fernández Z. de (18) y Toledo M. (19), quienes circulaban en motocicletas distintas.

Ante el hecho, Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y personal de salud acudieron al lugar para asistir a ambas jóvenes que luego fueron trasladadas al hospital local para recibir atención médica.

Tras las respectivas atenciones, la joven de 18 años fue derivada de urgencia al Hospital Escuela, donde ingresó con diagnóstico de traumatismo de cráneo grave.

En tanto, Toledo recibió curaciones y posteriormente fue dada de alta.

La Unidad Fiscal de Goya interviene en la causa, caratulada de oficio por supuestas lesiones graves en accidente de tránsito.