Regatas enfrenta a Olimpia por un lugar en la final de la Sudamericana

El Final 4 de la Liga Sudamericana de Baloncesto 2025 se pondrá en marcha este sábado en Paraguay con la participación de Regatas Corrientes.

El Complejo Conmebol Suma ubicado en la ciudad de Luque será el escenario para la definición del certamen internacional que tendrá como protagonista al elenco fantasma que buscará su tercer título en el torneo.

La jornada de este sábado será reservada para las semifinales. A las 17.10 se medirán Ferro Carril Oeste y Defensor Sporting de Uruguay, mientras que a las 19.40 lo harán Olimpia Kings de Asunción y Regatas Corrientes.

El partido por el tercer puesto y la gran final serán el domingo 7, con idénticos horarios y en la misma sede.

Para Regatas Corrientes es la cuarta oportunidad en la instancia decisiva de la Liga Sudamericana. En el 2008 le ganó la final a Flamengo. En el 2009, ya con formato de Final 4 terminó sin triunfos y en el 2012 se impuso en el cuadrangular que se jugó en Corrientes.

Regatas Corrientes llegó al Final 4 después de superar los primeros dos cuadrangulares que disputó en la capital paraguaya.

En la fase de octavos de final terminó con 2 triunfos y 1 derrota, mientras que en la instancia de cuartos de final ganó los tres partidos que disputó.

Durante la competencia internacional, el jugador destacado de Regatas fue el interno dominicano Luis Santos.

Salió desde la banca en dos de los tres compromisos en el cuadrangular de cuartos de final y terminó siendo el hombre más productivo de los correntinos en esta etapa de la competición.

“El pívot dominicano, con su presencia debajo del canasto, dio estabilidad a la segunda unidad y mantuvo a flote a su escuadra en momentos en que los titulares debían tomar un descanso”, destacó el sitio oficial de la Liga Sudamericana.También sobresalieron por su eficiencia, el base Andrés Jaime y el alero Iván Gramajo.

A lo largo de la competencia sudamericana, los principales goleadores del equipo correntino son Santos (12.7 puntos por juego), Juan Pablo Corbalán (10) e Iván Gramajo (9.7).

Antes de viajar a Asunción, por la Liga Nacional en la Argentina, Regatas superó a Instituto de Córdoba mostrando un importante crecimiento en su estructura defensiva, faceta que deberá mostrarse firme en Paraguay.

El rival para las semifinales es Olimpia que tiene como entrenador a Javier Martínez, uno de los referentes históricos del Fantasma en el básquetbol profesional.

Los paraguayos ganaron 2 partidos y perdieron 1 tanto en el cuadrangular de octavos de final, como en el de cuartos.

El alero estadounidense Danjel Purifoy aparece como el jugador desequilibrante dentro del plantel. También se destacan Charles Hinkle (Estados Unidos), Edgar Riveros (Paraguay) y Joao Franca (Brasil), que se sumó para el segundo cuadrangular clasificatorio.

Además, están dos jugadores conocidos por los correntinos: Jeremiah Wood y Pablo Espinoza.