¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

HLB Santo Tomé Gustavo Valdés
HLB Santo Tomé Gustavo Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Capital

Secuestran armas y dinero tras allanamientos en Corrientes

Los procedimiento se realizaron en horas del viernes en la capital correntina.

Por El Litoral

Sabado, 06 de diciembre de 2025 a las 09:07

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron dinero y armas tras tres allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la capital. 

El procedimiento se realizó en horas del viernes en tres domicilios del Barrio Parque Cadenas. donde los efectivos hallaron armas de fuego, dinero en efectivo, tarjetas bancarias y documentación retenida de manera indebida.

Según informaron desde la fuerza provincial, todos los elementos incautados fueron trasladados a la dependencia correspondiente y quedaron a disposición de la Justicia.

El parte oficial no confirmó si hubo personas detenidas durante los allanamientos.

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD