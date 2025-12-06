Secuestran armas y dinero tras allanamientos en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron dinero y armas tras tres allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la capital.

El procedimiento se realizó en horas del viernes en tres domicilios del Barrio Parque Cadenas. donde los efectivos hallaron armas de fuego, dinero en efectivo, tarjetas bancarias y documentación retenida de manera indebida.

Según informaron desde la fuerza provincial, todos los elementos incautados fueron trasladados a la dependencia correspondiente y quedaron a disposición de la Justicia.

El parte oficial no confirmó si hubo personas detenidas durante los allanamientos.