El Gobierno afirma que la nueva deuda está consensuada con el FMI

El Gobierno afirma que la nueva deuda está consensuada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y descarta hacer compras significativas de dólares en el mercado local. El Ejecutivo asegura que “no es prioridad” la acumulación de reservas contra emisión de pesos e insiste en que no está previsto adquirir montos grandes de divisas en el corto plazo.

Según pudo saber TN, dentro de la mesa chica del jefe de Estado circuló la posibilidad de renegociar el esquema de metas de acumulación de reservas acordado con el FMI, pero ahora le bajan el tono a ese escenario. En el Ministerio de Economía mantienen la postura de que “está todo consensuado”.

El directorio del FMI ya le concedió al Gobierno un “waiver” por el incumplimiento de la meta original de reservas netas en la primera revisión del programa, que fue a fines de julio. En esa instancia, se redujo el objetivo para este año en US$5000 millones. Aun así, desde Washington reiteraron este jueves que el país debe tener “una trayectoria más ambiciosa de acumulación de reservas” para enfrentar eventuales shocks y restablecer credibilidad ante los mercados internacionales.

La vocera del organismo de crédito internacional, Julie Kozack, afirmó: “Se sigue avanzando sustancialmente en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica en la Argentina, a pesar de algunos episodios ocasionales de volatilidad”.

En Balcarce 50 insisten en que “no hay preocupación” respecto de las declaraciones del FMI, al tiempo que mantienen la postura de que la refinanciación de vencimientos de enero “ya está resuelta”.

El Gobierno anticipa que no comprará un gran monto de dólares

Sobre la dinámica cambiaria, el Gobierno descarta salir a comprar dólares en grandes volúmenes en el mercado local durante diciembre. Más allá del aumento estacional en la demanda de pesos propio del último mes del año -por pago de aguinaldos y mayor actividad comercial-, la prioridad oficial es evitar movimientos que puedan generar turbulencias en el tipo de cambio.

“En diciembre hay una demanda de pesos que puede validar las compras, pero no por montos grandes”, expresan en Nación. En el oficialismo apuntan a no expandir la base monetaria con una intervención que obligue al Banco Central a emitir pesos para comprar divisas. No obstante, dejan abierta la posibilidad de que el Tesoro haga compras eventuales de bajo volumen, como las que realizó en las últimas semanas.

El Ejecutivo busca generar financiamiento neto para cubrir parte de los vencimientos de capital e intereses previstos para enero de 2026 -más de US$4000 millones- sin necesidad de recurrir a las reservas del Banco Central. Es por eso que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes la emisión del Bonar 2029, con un cupón del 6,5% y denominación y pago en dólares.

El instrumento -regido por ley argentina- se colocará el 10 de diciembre a través de tramos competitivo y no competitivo, con adjudicación prevista para el día 12. En la Casa Rosada sostienen que el fondeo en dólares es una vía “neutral” para el BCRA y compatible con el programa acordado con el FMI. Advierten que lo central en estos meses es cumplir con los pagos comprometidos y sostener el esquema de bandas cambiarias.

TN