Mbaipy HLB Santo Tomé
Tiempo de semifinales en la Copa de la Liga

Los cruces eliminatorios se disputarán este sábado desde las 17.

Por El Litoral

Viernes, 05 de diciembre de 2025 a las 22:00
Gentileza Liga Correntina

Las semifinales de la Copa de la Liga en el fútbol capitalino de primera división se disputarán este sábado. Empedrado enfrentará a Sportivo y Curupay a Lipton. Los dos encuentros darán inicio a las 17 y se jugarán en canchas de Boca Unidos y Lipton, respectivamente.

Empedrado llega a esta instancia como primero de la zona A donde ganó 6 partidos y empató 1. En los cuartos de final eliminó a Mandiyú después de empatar en 0 y vencer en los penales 5 a 4.

Por su parte, Sportivo también se impuso en su zona, el C, con 4 victorias, 1 empate y 1 derrota. En el primer cruce eliminatorio, venció a Sacachispas 2 a 1.

Curupay, en tanto, se adjudicó la zona B de manera invicta con una cosecha de 5 triunfos y 1 empate, mientras que en los cuartos de final dejó en el camino a Mburucuyá después de empatar en 1 y ganar 4 a 1 con los tiros desde el punto del penal.

Lipton también llega invicto a las semifinales. En la zona C quedó segundo 3 victorias y la misma cantidad de empates. En los cuartos, el conjunto Azul superó a Huracán 2 a 1.

El sistema de disputa del certamen determina que en el caso de igualdad después de los 90 minutos, se recurrirá a los tiros desde el punto del penal para definir un ganador.

Programación - Sábado 6

Cancha de Lipton: 17.00 Curupay vs. Lipton (Carlos Castro).

Cancha de Boca Unidos: Empedrado vs. Sportivo (Nicolás Sosa).

