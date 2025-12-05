Tiempo de semifinales en la Copa de la Liga

Las semifinales de la Copa de la Liga en el fútbol capitalino de primera división se disputarán este sábado. Empedrado enfrentará a Sportivo y Curupay a Lipton. Los dos encuentros darán inicio a las 17 y se jugarán en canchas de Boca Unidos y Lipton, respectivamente.

Empedrado llega a esta instancia como primero de la zona A donde ganó 6 partidos y empató 1. En los cuartos de final eliminó a Mandiyú después de empatar en 0 y vencer en los penales 5 a 4.

Por su parte, Sportivo también se impuso en su zona, el C, con 4 victorias, 1 empate y 1 derrota. En el primer cruce eliminatorio, venció a Sacachispas 2 a 1.

Curupay, en tanto, se adjudicó la zona B de manera invicta con una cosecha de 5 triunfos y 1 empate, mientras que en los cuartos de final dejó en el camino a Mburucuyá después de empatar en 1 y ganar 4 a 1 con los tiros desde el punto del penal.

Lipton también llega invicto a las semifinales. En la zona C quedó segundo 3 victorias y la misma cantidad de empates. En los cuartos, el conjunto Azul superó a Huracán 2 a 1.

El sistema de disputa del certamen determina que en el caso de igualdad después de los 90 minutos, se recurrirá a los tiros desde el punto del penal para definir un ganador.

Programación - Sábado 6

Cancha de Lipton: 17.00 Curupay vs. Lipton (Carlos Castro).

Cancha de Boca Unidos: Empedrado vs. Sportivo (Nicolás Sosa).