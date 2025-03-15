Un camión chocó un puente y alertan por desvíos en Paso de los Libres

La batea de camión tipo volcador colisionó este sábado por la mañana con la estructura de un puente peatonal en Paso de los Libres, tras lo cual ordenaron un inmediato desvío en la Autovía de la Ruta Nacional N° 117, en sentido de egreso de la ciudad.



El grave siniestro vial, generó severos daños en la construcción que demandarán una intervención inmediata, según se informó desde el Municipio local.

En tal sentido advirtieron que hasta que la empresa encargada finalice las tareas de reparación, el tránsito para quienes egresan de la ciudad, será desviado por la colectora a la altura de la intersección con avenida Jorge Newbery.

Con el fin de no causar un caos vehicular, la Dirección de Tránsito Municipal desplegará el operativo de señalización en la zona para garantizar la seguridad vial y orientar a los conductores.Es por ello que recomiendan circular con precaución y respetar las indicaciones del personal destacado.



Sobre el hecho, no se brindó mayores detalles acerca del modo en que el camionero embistió el puente, si se trató de una falla de cálculo, mecánica o si exitió otra eventualidad. Por fortuna nadie resultó lesionado, aunque las pérdidas materiales son de importancia.