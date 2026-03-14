Con cuatro partidos sigue la Copa de la Liga

Cuatro partidos la darán continuidad este sábado a la Copa de la Liga, torneo de primera división que organiza la Liga Correntina de Fútbol.
Dos partidos corresponderán a la segunda fecha y los otros dos servirán como adelantos de la tercera.
En cancha de Libertad seguirá la segunda fecha. En el primer turno (16,30), Curupay enfrentará a Libertad por la Zona D. El maderero ganó en la primera fecha y el decano viene de perder.
En tanto que a partir de las 18,30 Doctor Montaña buscará su segundo triunfo del certamen frente a Barrio Quilmes que igualó en su debut. El cotejo corresponde a la Zona E.
Mientras que en el estadio de Lipton se pondrá en marcha la tercera fecha. A las 16,30 Villa Raquel enfrentará a Sacachispas por la Zona A. Villa ganó el único partido que disputó, mientras que el tricolor apenas sumó un punto en dos presentaciones.
Además, Rivadavia y Yaguareté buscarán su primer triunfo en la Zona E. El felino tiene un punto en dos partidos y el rojinegro perdió el único partido que disputó.
Programación
Sábado 14
Cancha de Lipton: 16,30 Villa Raquel vs. Sacachispas y 18,30 Rivadavia vs. Yaguareté.
Cancha de Libertad: 16,30 Curupay vs. Libertad y 18.30 Doctor Montaña vs. Barrio Quilmes.
Domingo 15
Cancha de Huracán: 15,00 San Jorge vs. Ferroviario y 17,00 Mandiyú vs. Huracán.
Cancha de Alvear: 16,00 Talleres vs. Alumni.
Miércoles 18
Cancha de Sportivo: 17,00 Empedrado vs. Independiente y 19,00 Sportivo vs. Cambá Cuá.
Cancha de Mburucuyá: 19,00 Mburucuyá vs. Lipton.
Así se ubican
Zona A: Mburucuyá (2 partidos jugados) 4 puntos, Villa Raquel (1) 3, Lipton (1), Boca Unidos (2) y Sacachispas (2) 1.
Zona B: Mandiyú (2) y Quilmes (2) 4 puntos, Huracán (1) y Yaguareté (2) 1 y Rivadavia (1) 0,
Zona C: Empedrado (2) 4, Independiente (1) 3, Robinson (2) 2, San Jorge (1) 1 y Ferroviario (2) 0.
Grupo D: Curupay y Talleres 3, Libertad y Alumni 0.
Grupo E: Dr. Montaña 3, Barrio Quilmes y Sportivo 1, y Cambá Cuá 0.