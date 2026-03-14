El balance de Franco Colapinto tras la clasificación en el GP de China

Franco Colapinto terminó la clasificación del Gran Premio de China con sensaciones encontradas. El argentino, que venía de finalizar 14° en la carrera Sprint, quedó eliminado en la Q2 por apenas 0.005 segundos y largará 12° en la carrera principal del domingo en el Circuito Internacional de Shanghái.

El piloto de Alpine se mostró frustrado por la diferencia mínima que lo dejó fuera de la última tanda clasificatoria, en la que Kimi Antonelli se quedó con la pole. “Mejoramos. Sabemos dónde nos falta y que tengo 2 décimas de tiempo en el auto. Es algo que sabemos con el equipo, lo tenemos claro. Pero cuando te falta tan poco por pasar y estar un poquito más cerca de los puntos para mañana da mucha bronca”, reconoció Colapinto en diálogo con ESPN.

El argentino repasó su trabajo en la pista y detalló los problemas que le impidieron avanzar: “Fue una qualy buena, hice buenas vueltas. La última vuelta fue buena. Bloqueé en una curva lenta. Perdí un poco de tiempo. Después, saliendo de la última curva, tuve clipping y me quedé sin energía y perdí media décima más. Entonces, cuando tratás de buscar esa diferencia tan chica es muy fácil de encontrarla. Eso da más bronca todavía. Hay que tratar de laburar para mañana y entender qué hay que mejorar. Obviamente, optimista. Pero cuando te quedas afuera por tan poco da mucha bronca”.

En la Q2, Colapinto marcó un tiempo de 1:33.357, apenas por detrás de Isack Hadjar (1:33.352), quien fue el último en meterse en la Q3. Entre ambos se ubicó Nico Hülkenberg con su Audi (1:33.354). La diferencia fue tan ajustada que el propio Flavio Briatore, líder de Alpine, se acercó a felicitarlo por el esfuerzo apenas se bajó del auto.

Las diferencias técnicas con Gasly

Más allá del fastidio, Colapinto puso el foco en las diferencias entre su monoplaza y el de su compañero Pierre Gasly, que sí logró avanzar a la Q3 y largará sexto. “Sabemos las cosas de la suspensión de atrás y los puntos de aerodinámica que me faltan. Voy pateando un poquito más, deslizando. Mejoramos la parte delantera de ayer a hoy en la aerodinámica. Lo de atrás hay que cambiar la caja y no da tiempo. Hay que laburar este fin de semana para estar ahí cerquita y sacar más información para Japón, que vamos a estar de vuelta más competitivos en relación a las partes del auto”, explicó el argentino.

Sobre la diferencia de rendimiento con Gasly, Colapinto dijo: “Es la realidad. Ayer tenía mucha diferencia. Problemas que fueron encontrando. Cuando hacés dos autos de cero es muy difícil replicarlos exactamente. Tuvimos un par de temas que tuvieron un upgrade en Melbourne que yo no tenía y después acá, funciona tres veces mejor de lo que pensaban. Entonces es mucha carga de atrás la que no tenía ayer. Y sumado a una pérdida muy grande del ala de adelante, que habían hecho una mejora en mi alerón no había entrado”.

A pesar de las dificultades, Colapinto se mostró confiado de cara al resto del fin de semana: “Hay muchos temas por seguir entendiendo. Lo importante es que se entendió el porqué ayer estuve tan lejos y perdido. Era lo que me preocupaba mucho. Pero el haber entendido la pérdida de performance me dejó más tranquilo. Sabemos que hay más por venir entre auto y auto. Es parte del proceso de los autos nuevos. Confío mucho en el equipo. Me están ayudando a entender las cosas que tienen pocas explicaciones por momentos. Eso lo aprecio mucho. Estamos trabajando bien entre todos. Vamos por buen camino”.

TN