Corrientes: una mujer llevaba envoltorios de cocaína en la cartera y fue detenida

La Policía de Corrientes informó este sábado que demoraron a una mujer y secuestraron 11 envoltorios de cocaína durante un procedimiento realizado en la localidad de Paso de los Libres.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 23 horas del jueves, cuando efectivos de la Comisaría Segunda realizaban tareas de patrullaje por la intersección de avenida 2 de Abril y calle M. Cabral.

En ese contexto, los uniformados procedieron a identificar a una mujer de 27 años, quien llevaba consigo una cartera que despertó sospechas.

Hallaron 11 envoltorios con droga

Durante la inspección, los policías encontraron 11 envoltorios de polietileno que contenían una sustancia blanquecina, por lo que se procedió a su secuestro preventivo y se solicitó la intervención de personal especializado.

Minutos después, efectivos de la División Drogas Peligrosas de la Unidad Regional IV realizaron los tests orientativos, los cuales arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 6,33 gramos.

Tras el procedimiento, la mujer fue trasladada a la dependencia policial, donde quedó junto a la sustancia secuestrada a disposición de la autoridad fiscal en turno.

En tanto, la Policía informó que se continúan con las diligencias de rigor en el marco de la investigación correspondiente.