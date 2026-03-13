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DOS DETENIDOS CON MARIHUANA

Concretan el primer operativo por la nueva ley de narcomenudeo en una ciudad de Corrientes

Decomisaron 21 dosis de marihuana, dinero y elementos relacionados con la causa.

Por El Litoral

Viernes, 13 de marzo de 2026 a las 21:40
Actualidad Esquina

Este viernes en la ciudad de Esquina se llevó a cabo el primer operativo en base a la nueva ley provincial por narcomenudeo que concluyó con el secuestro de 21 dosis de marihuana y la detención de una pareja.

El operativo se realizó en el barrio San Benito de esta ciudad, donde desarticularon un "kiosco narco", en un procedimiento realizado por efectivos de la Prefectura Naval Argentina, bajo directivas de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos de la ciudad (Ufrac) a cargo del doctor Javier Gustavo Mosquera, según publicó el portal Actualidad Esquina.

Actualidad Esquina


En el lugar secuestraron un total de 21 envoltorios con una sustancia vegetal y una planta que tras ser sometidos al narcotest correspondiente arrojaron resultado positivo para cannabis sativa (marihuana).
Además, incautaron dinero en efectivo, semillas, celulares, y documentaciones que quedaron a merced de ulteriores investigaciones. En relación con los decomisos que derivaron del operativo, se iniciaron actuaciones por supuesta infracción a la Ley 23737 de estupefacientes, tras lo cual ordenaron la detención de un hombre y una mujer por su vinculación directa con el expediente judicial.

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