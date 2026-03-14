Secuestraron más de 130 kilos de carne faenada en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron más de 130 kilos de productos cárnicos durante un procedimiento realizado en la localidad de Cruz de los Milagros.

El operativo se llevó adelante en la mañana del viernes, luego de que los uniformados fueran alertados sobre la realización de una faena ilegal en un domicilio de la zona.

Tras dirigirse al lugar, los policías constataron que se estaba realizando una faena de un animal vacuno, cuyos productos aparentemente estaban destinados a la comercialización ilegal.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron secuestrar más de 130 kilogramos de carne vacuna, que ya se encontraban preparados para su distribución.

Además, en el lugar también fueron incautados un aparejo, una picana, una balanza y varios cuchillos, elementos que habrían sido utilizados para realizar la faena.

Todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde se llevarán adelante las actuaciones de rigor y el proceso de desnaturalización de la carne, según informaron fuentes policiales.