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Sportivo recibe a El Decano por la segunda fecha del Provincial

El encuentro se jugará este sábado en la capital correntina desde las 19. El grueso de la segunda fecha se disputará el domingo.

Por El Litoral

Sabado, 14 de marzo de 2026 a las 02:00
Gentileza Club Sportivo

La segunda fecha del Torneo Provincial de Clubes se pondrá en marcha este sábado con la disputa de dos encuentros.

Luego de la pausa impuesta por el paro que determinó la Asociación del Fútbol Argentino, el certamen de primera división en la provincia de Corrientes retomará su actividad este fin de semana con la disputa de la fecha dos.

El único partido que se jugará este sábado en la capital correntina será protagonizado por Sportivo que recibirá la visita de El Decano de Ituzaingó.

El partido de la Zona 2 dará inicio a las 19 en cancha del albiverde y será arbitrado por Javier Arellano.

Sportivo cayó en su debut frente a Deportivo Empedrado, mientras que El Decano igualó con Unión en el duelo entre equipos de Ituzaingó.

Los otros equipos capitalinos verán acción el domingo. Empedrado visitará a Unión de Ituzaingó desde las 17, mientras que Lipton  también será visitante, pero de Hogar Hermanos de Bella Vista y a partir de las 20.

El programa de partidos correspondiente a la segunda fecha es el siguiente:

Sábado 14
19.00 hs. Sportivo vs. El Decano de Ituzaingó y Atlas de Sauce vs. Barracas de Curuzú Cuatiá.

Domingo 15
17.00 hs. Defensores de San Roque vs. Centro Estrada de Bella Vista, Unión de Ituzaingó vs. Empedrado, Deportivo Concepción de Saladas vs. Matienzo de Goya, Panificación de Paso de los Libres vs. Villa Calma de Santo Tomé y Villa del Parque de Curuzú Cuatiá vs. Juan Pujol de Monte Caseros.
18.00 hs. Sportivo Santa Lucía vs. Calle Poí de Saladas, Central Goya vs. Football de Esquina, Victoria de Curuzú Cuatiá vs. Porá Purajhey de Sauce, Belgrano de La Cruz vs. Barraca de Paso de los Libres, Santurtún de Santo Tomé vs. Estudiantes de Virasoro y San Antonio de Virasoro vs. Berón de Astrada de Santo Tomé.
19.00 hs. Berón de Astrada de Esquina vs. Huracán de Goya.
20.00 hs. Hogar Hermanos de Bella Vista vs. Lipton.
21.00 hs. San Lorenzo de Monte Caseros vs. Comunicaciones de Mercedes.
 

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