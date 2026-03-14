Investigan el presunto abuso de un niño de seis años

El miércoles por la noche, mientras cenaban, un nene de 10 años le dijo a su madre que su hermano, de 6 años, jugaba con otro amigo de 11 años, cuando este último comenzó a besarlo en la boca.

Según el relato, luego le sacó la ropa y "se tiró encima" del más chico, que no entendía lo que sucedía, ya que presenta trastorno de espectro autista.

Tras esa revelación, la madre le preguntó a su hijo de 6 años si se encontraba bien, pero el menor reveló que sentía dolor en la zona de la cola, por lo que rápidamente asistieron al Hospital 4 de Junio para una revisión médica.

En el lugar, el niño fue atendido por el médico policial, que indicó que el menor no tenía lesiones físicas visibles al momento del examen, aunque tenía lesiones en el ano, posiblemente consistentes con un abuso. La investigación está a cargo del fiscal Marcelo Soto, mientras que se confirmó que el autor de las lesiones sería su vecino de apenas 11 años.