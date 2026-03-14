Aumento del boleto Chaco-Corrientes: así quedaron las tarifas

Aumentaron la tarifa del boleto del servicio de colectivos que conecta a Chaco con Corrientes, luego de los aumentos registrados en los sistemas de transporte urbano de ambas provincias. Así lo confirmó el secretario de Transporte del Chaco, Mario Rodolfo Díaz.

Hasta ahora, el pasaje del servicio interprovincial se había mantenido sin modificaciones, lo que generaba una diferencia respecto a los valores vigentes en los colectivos urbanos de cada distrito. Por ese motivo, se decidió ajustar la tarifa tomando como referencia el promedio entre los boletos de Chaco y Corrientes.

Nuevos valores del pasaje

Con la actualización, el boleto del servicio que une Resistencia con Corrientes, operado por la Línea Sarmiento, pasó a costar 1.890 pesos.

El mismo valor se fijó para el recorrido que conecta Barranqueras con la capital correntina.

En tanto, el pasaje hacia el Campus Deodoro Roca tendrá un costo de 2.921,10 pesos.

La actualización busca equiparar el precio del transporte interprovincial con los incrementos que ya se aplicaron previamente en los servicios urbanos de ambas provincias.