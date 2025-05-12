Incautaron una millonaria carga de latas de cervezas en Corrientes

Gendarmería nacional informó este lunes que incautó una millonaria carga de bebidas alcohólicas de origen extranjero en cercanías a la localidad correntina de Ituzaingó.

El transporte de cargas generales había partido desde la ciudad de Eldorado (Misiones) y tenía como destino final la provincia de Entre Ríos.

El procedimiento se llevó a cabo en horas de la tarde, cuando los uniformados de la Sección Seguridad Vial “Villa Olivari”, dependiente del Escuadrón 47 “Ituzaingó” lograron la incautación de mercadería en infracción a la ley 22.415.

Durante el control físico del rodado, constataron el transporte de 65.196 latas de cerveza de origen extranjero, sin documentación que avale su legal ingreso al país.

Con intervención del Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes se procedió el secuestro de la mercadería, alcanzando un avalúo estimativo de $163.000.000.