Se hizo pasar por cliente y se llevó el celular de un comerciante

Un comeriante denunció que un "cliente" llegó a su local de venta de ropas y en un descuido se apoderó de su teléfono celular tras lo cual se trasladó con urgencia hasta la Comisaría Séptima Urbana.

Detalló que un individuo se hizo pasar por cliente y, tras pedir que le mostraran productos, se retiró con su teléfono celular TCL 433 de color negro.

El comerciante proporcionó características del delincuente: "vestía un camperón de color azul con rayas reflectantes atrás, pantalón de color marrón claro tipo trabajo, casco y aspecto de persona mayor de 50 años", según mencionó en sede policial tras lo cual se dio intervención a la Fiscalía en turno.

Personal policial de la Comisaría Séptima y del Destacamento San Marcos actuaron rápidamente y lograron recuperar el teléfono sustraído en las inmediaciones del lugar del hecho. Sin embargo, no se logró la aprehensión del sospechoso.

Se iniciaron actuaciones judiciales por hurto capital, según directivas del fiscal en turno.