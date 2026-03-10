Secuestraron 10 caballos que deambulaban por calles de Alvear

En operativos de prevención, montados de Alvear, efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de esa localidad secuestraron 10 caballos que deambulaban sueltos por las calles, lo cual generaba un riesgo para la seguridad vial.

El procedimiento



Ante la situación, los equinos fueron trasladados a la dependencia policial para verificar marcas y señales e identificar a sus propietarios.

Se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 69 del Código de Faltas de Corrientes, y una vez identificados los dueños serán notificados de la falta y deberán pagar una importante multa para retirarlos.