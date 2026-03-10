¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

River Juan Pablo Valdés Mauro Ponte
River Juan Pablo Valdés Mauro Ponte
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
POLICIA RURAL

Secuestraron 10 caballos que deambulaban por calles de Alvear

Los animales fueron trasladados hasta la dependencia policial mientras a la espera de identificar a sus propietarios
 

Por El Litoral

Martes, 10 de marzo de 2026 a las 18:45

En operativos de prevención, montados de Alvear, efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de esa localidad secuestraron 10 caballos que deambulaban sueltos por las calles, lo cual generaba un riesgo para la seguridad vial.


El procedimiento se realizó durante recorridas donde dieron con los animales mientras pastaban o cruzaban con total libertad las arterias más importantes del casco urbano, lo que generaba un riesgo para peatones y conductores.


Ante la situación, los equinos fueron trasladados a la dependencia policial para verificar marcas y señales e identificar a sus propietarios.


Se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 69 del Código de Faltas de Corrientes, y una vez identificados los dueños serán notificados de la falta y deberán pagar una importante multa para retirarlos.
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD