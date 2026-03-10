Recuperaron en el Chaco una camioneta robada en Corrientes

Efectivos de la División Sustracción Vehicular de la Policía del Chaco localizaron y secuestraron una camioneta Nissan que tenía pedido de secuestro activo desde el año pasado por un robo ocurrido en la Capital correntina.



Fue el resultado de un intercambio de información entre la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Corrientes y el Departamento de Investigaciones Complejas de la vecina provincia. La justicia correntina habían solicitado colaboración para hallar el vehículo, el cual fue denunciado como hurtado tras ser sustraído de la vía pública.

Gracias a tareas de inteligencia y datos recabados por el personal de la División Sustracción Vehicular, detectaron que el rodado circulaba por las calles de la localidad de Fontana. Ante esta situación, montaron un operativo de vigilancia en las inmediaciones de Moreno y San Martín, donde finalmente los agentes interceptaron la camioneta Nissan Pick-Up blanca.



El conductor, un joven de 26 años con domicilio en el barrio 180 Viviendas, no pudo acreditar la propiedad ni presentar documentación alguna del vehículo.

Tras consultar el sistema de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (D.r.n.p.a.) y realizar las pericias correspondientes sobre el motor y el chasis, establecieron que se trataba de la unidad buscada.



La Fiscal en turno, dispuso el secuestro de la camioneta. En cuanto al conductor, fue notificado de las actuaciones legales en la causa por "Supuesto Encubrimiento" y quedó a disposición de la justicia.