No es la edad, es el cuidado: secretos para una jubilación activa

En la tercera edad, cada día cuenta y los hábitos saludables pueden marcar la diferencia entre simplemente vivir y vivir plenamente. En el Centro de Jubilados y Pensionados de Corrientes, el Dr. Roberto Benítez Recio destaca la importancia de cuidar la salud de manera integral, combinando prevención, actividad física y vida social.

“La prevención es la clave para adelantarnos a enfermedades que podrían complicar la vida de nuestros mayores,” explica el especialista. Por eso, en el centro se trabaja constantemente en seguimiento médico y estrategias para mantener a los

Además del seguimiento médico, Benítez Recio subrayó el valor de la vida social en esta etapa de la vida. En ese sentido, explicó que el Centro de Jubilados ofrece distintos espacios de contención y actividades que favorecen la integración. “Es fundamental que el jubilado mantenga una vida social activa. Aquí hay contención, talleres y cursos que permiten compartir con otros y mantenerse activo”, indicó.

El especialista también destacó la importancia de adoptar hábitos saludables en la vida cotidiana. Entre las principales recomendaciones mencionó mantener una alimentación equilibrada, una adecuada hidratación y realizar actividad física regular. “Una caminata diaria de entre 30 y 60 minutos es muy beneficiosa para la salud, incluso considerando las altas temperaturas características de Corrientes”, afirmó.

Asimismo, el médico explicó que muchas personas mayores conviven con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes o patologías articulares como la artrosis, pero aclaró que estas condiciones no deben ser un impedimento para mantener una vida plena. “Lo importante es seguir las indicaciones médicas, tomar la medicación correspondiente y aprender a convivir con esas enfermedades sin que condicionen toda la vida del paciente”, sostuvo.

Otro aspecto clave que destacó es la importancia de que los adultos mayores encuentren actividades que les generen bienestar personal. “Es una oportunidad para realizar aquello que durante la vida laboral muchas veces quedó postergado. Encontrar un entretenimiento o una actividad que nos guste también forma parte de la salud”, expresó.

Finalmente, ante la proximidad de la temporada de bajas temperaturas, el Dr. Benítez Recio recordó la importancia de la vacunación preventiva. “Con la llegada del otoño y el invierno recomendamos especialmente la vacunación antigripal y contra la neumonía. En los próximos días comenzará la campaña del Ministerio de Salud de la Provincia y de obras sociales como PAMI e IOSCor, por lo que es fundamental que los adultos mayores se vacunen para estar protegidos”, concluyó.

Desde el Centro de Jubilados se trabaja permanentemente en acciones que promuevan la prevención, la actividad física, la vida social y el cuidado médico como pilares fundamentales para una vida más saludable y activa.