El primer Festival del asado con cuero  convocó a unas 2.800 visitantes

La localidad de Colonia Libertad celebró con gran convocatoria el primer Festival del Asado con Cuero, un evento que superó las expectativas de la organización y que reunió a vecinos de la localidad junto a visitantes de distintas ciudades de la región.

La iniciativa fue impulsada por el intendente Pedro Tribbia con el objetivo de generar un espacio de encuentro para la comunidad, promover las tradiciones gastronómicas de la zona y atraer visitantes que permitieran fortalecer la vida cultural y turística del pueblo.

Uno de los principales objetivos de la propuesta —según había señalado el jefe comunal— era que Colonia Libertad pudiera sumarse a las localidades de la región que ya cuentan con festivales de gran convocatoria. En ese sentido, mencionó eventos como el Festival del Guiso en Paso de los Libres, el Festival del Locro en Curuzú Cuatiá y el Festival del Esquilador en Cazadores Correntinos.

“Queríamos ser parte de las localidades que tienen un festival con trascendencia en la zona, y decidimos apostar por un evento gastronómico que tenga gran aceptación. Así surgió la idea del Festival del asado con cuero correntino”, había explicado el intendente al presentar la iniciativa.

Además, el evento había sido pensado no solo como una celebración gastronómica, sino también como una oportunidad para mostrar la producción local. “Es una zona netamente ganadera, por lo que el asado con cuero es parte de nuestra tradición. Queríamos que esta fiesta fuera una plataforma para mostrar lo mejor de nuestra producción”, había señalado Tribbia, al destacar el valor de la carne proveniente de la actividad ganadera que caracteriza a la localidad.

La propuesta tuvo una respuesta muy positiva del público, que acompañó masivamente pese a que las condiciones climáticas generaron incertidumbre en la previa.

Tras la finalización del festival, el jefe comunal destacó el desarrollo de la jornada y el acompañamiento de la gente. “La verdad que fue algo único, muy lindo”, expresó. Recordó que el viernes, durante la faena de los animales, el clima generó preocupación. “Estábamos un poco asustados porque llovía y por momentos se cerraba una lluvia mansa, pero seguimos confiando en que el tiempo nos iba a acompañar”, comentó.

El sábado por la mañana el cielo continuaba nublado y por momentos caía una leve llovizna, pero con el correr de las horas el panorama mejoró. “A mitad de la tarde se empezó a despejar el cielo y tuvimos un atardecer muy lindo, a pleno sol. Después vivimos una hermosa noche, con temperaturas agradables para esta época”, señaló.

Según estimaciones de la organización, alrededor de 2.800 personas pasaron por el predio durante la noche, una cifra significativa para la localidad. “Para lo que es Colonia Libertad fue una fiesta muy linda”, afirmó Tribbia.

Uno de los atractivos principales fue la competencia de asadores, que despertó gran interés entre los asistentes. “Mucha gente manifestó que se quedó con ganas de participar, fue algo que convocó mucho y dejó el sabor de querer más para el año que viene”, indicó.

El éxito de la convocatoria también se reflejó en las ventas gastronómicas. En total se cocinaron cinco animales a la parrilla, pero aun así la demanda superó la oferta. “Nos faltó carne, y mucho. A las diez y media de la noche todavía llegaba gente y ya no quedaba carne disponible”, relató el intendente.

El festival contó además con espectáculos musicales que mantuvieron el clima festivo durante toda la noche. “El escenario tuvo buenos artistas que mantuvieron el ánimo de la gente. Fue muy lindo disfrutar de una fiesta como la que se vivió”, agregó.

Desde la organización destacaron especialmente la presencia de visitantes provenientes de diferentes localidades de la región, entre ellas Paso de los Libres, Monte Caseros, Mocoretá, Chajarí, Concordia, Curuzú Cuatiá y Mercedes, lo que reflejó el alcance regional de la propuesta.

Tras el balance positivo de esta primera edición, el municipio ya proyectaba repetir la experiencia. “Quedamos con el compromiso de empezar a trabajar para realizar la segunda edición el año que viene, si Dios quiere”, concluyó el intendente.

Además del aspecto gastronómico, el festival también se convirtió en un espacio de encuentro social y cultural para la comunidad. Familias enteras se acercaron al predio para compartir la jornada, disfrutar de la música en vivo y vivir una noche diferente en la localidad. El ambiente festivo, acompañado por el aroma de los asados al fuego y la participación del público, generó un clima de camaradería que fue destacado por los organizadores.

Desde el municipio consideraron que esta primera edición dejó una base sólida para consolidar el evento en el calendario regional. La importante convocatoria y el interés demostrado por vecinos y visitantes reforzaron la idea de continuar trabajando para que el Festival del Asado con Cuero se transforme en una celebración tradicional de Colonia Libertad, capaz de atraer cada año a más público y de fortalecer la identidad productiva y cultural de la localidad.