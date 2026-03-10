¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Pronóstico

Rige un alerta amarilla por tormentas fuertes en Corrientes

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la llegada de precipitaciones intensas que afectarán a la capital provincial y gran parte del territorio correntino durante este miércoles.

Por El Litoral

Martes, 10 de marzo de 2026 a las 19:05

El Servicio Metoeorológico Nacional (SMN) informó que rige un alerta amarilla por tormentas fuertes para la ciudad de Corrientes y varios departamentos aledaños para la jornada del miércoles.

Zonas afectadas y pronóstico

Además de la capital, el SMN precisó que la advertencia abarca a los departamentos de Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar.

El organismo prevé que las condiciones se tornen críticas desde la madrugada, con tormentas aisladas que escalarán a tormentas fuertes durante la mañana, con una probabilidad de precipitaciones cercana al 70%. El fenómeno estará acompañado por:

  • Lluvias abundantes en cortos períodos.

  • Actividad eléctrica frecuente.

  • Ocasional caída de granizo.

  • Ráfagas de viento que podrían superar los 60 km/h.

Los valores de precipitación acumulada estimados oscilan entre los 20 y 70 milímetros, aunque las autoridades advirtieron que estos niveles podrían ser superados de manera puntual en áreas específicas.

Temperaturas sin descenso

A pesar del ingreso del frente de tormenta, no se espera un alivio térmico. Por el contrario, el ambiente se mantendrá cálido y húmedo, con una temperatura máxima que alcanzará los 32 grados.

Ante este panorama, se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, evitar circular por zonas anegables y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las fuertes ráfagas de viento, manteniéndose informados a través de los canales oficiales del organismo meteorológico.

