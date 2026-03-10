Recuperaron una motocicleta robada en un barrio de Corrientes

Efectivos de la Unidad Especial Antiarrebato de la Policía de Corrientes lograron el secuestro de una motocicleta con pedido activo de secuestro, tras un procedimiento realizado este martes al mediodía en el barrio Lomas del Mirador.



El operativo se llevó a cabo en respuesta a una solicitud de colaboración por parte de la Comisaría Perichón. Tras tareas de investigación y recolección de datos, el personal de la Unidad Antiarrebato localizó el rodado en la intersección de calle Sicilia y Costanera Norte.

Se trata de una. Tras el hallazgo, se labró el acta de secuestro correspondiente y la motocicleta fue trasladada a la base operativa de la Unidad Especial Antiarrebato.



El vehículo quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente para continuar con los trámites legales pertinentes.

