Segundo puente Chaco-Corrientes: Caputo dijo que la obra avanzará “con tiempo y paciencia”

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se refirió al proyecto del segundo puente que uniría a Chaco y Corrientes y aseguró que la obra “seguro va a avanzar”, aunque aclaró que su concreción requerirá paciencia y tiempo.

Las declaraciones fueron realizadas durante su participación en la Argentina Week, que se desarrolla en Nueva York y reúne a gobernadores, empresarios e inversores internacionales en el Council of the Americas, con el objetivo de promover oportunidades de inversión en el país.

Consultado por el medio NG Federal sobre las posibilidades de avanzar con el segundo puente, el funcionario sostuvo: “Seguro que va a avanzar como todos los proyectos que tenemos en marcha. Es un tema de paciencia y tiempo”.

Caputo explicó que la concreción de este tipo de obras de infraestructura está vinculada al crecimiento de las inversiones y a la consolidación del rumbo económico del país.

En ese sentido, afirmó que las provincias están comenzando a ver un escenario diferente en materia económica, con mayor interés de inversores internacionales. “Las provincias hoy están viendo algo que hace mucho tiempo que no se veía en la Argentina. Yo creo que nunca, incluso ni en los años noventa”, sostuvo.

Además, remarcó que el cambio en la política económica argentina está generando atención en el exterior. “Se entiende hoy afuera, incluso tal vez más que en Argentina mismo, que el cambio es impactante. El mundo está impactado. Argentina hoy es un caso de estudio en el mundo”, expresó.

Por último, el ministro destacó que los encuentros con gobernadores y empresarios durante la Argentina Week buscan transmitir previsibilidad a los inversores, un aspecto que consideró clave para impulsar grandes proyectos de infraestructura.

“Para los inversores ver que el rumbo se va a mantener independientemente del color político es muy fuerte”, concluyó.