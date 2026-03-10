Secuestraron marihuana, dinero y elementos vinculados a un robo

Un allanamiento conjunto realizado este martes por la tarde en una vivienda del barrio Ponce de esta capital, derivó en el secuestro de sustancia vegetal (marihuana), dinero en efectivo, teléfonos celulares y un tubo de gas, entre otros elementos de interés para una investigación por un supuesto robo.
El procedimiento fue llevado a cabo de manera coordinada por efectivos de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar, la División de Investigación Criminal de la Unidad Regional I, el Grupo GTO de San Luis del Palmar y la Comisaría 22° Urbana.
La orden de allanamiento se diligenció en un domicilio ubicado en la calle Rómulo Artieda. Durante la requisa, los agentes encontraron y secuestraron un tubo de gas de 10 kg, relacionado con la causa de robo que se investiga.
Además, el personal policial halló sustancia de origen vegetal. Ante esta situación, se solicitó la colaboración de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, cuyo test orientativo arrojó positivo para Cannabis Sativa (marihuana), con un peso total de 156,4 gramos.
También se incautaron dinero en efectivo, cinco teléfonos celulares y cuadernos con anotaciones.
En el lugar se identificó a los propietarios del inmueble. Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la Comisaría jurisdiccional, donde se continúan con las diligencias del caso.