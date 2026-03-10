Secuestraron marihuana, dinero y elementos vinculados a un robo

Un allanamiento conjunto realizado este martes por la tarde en una vivienda del barrio Ponce de esta capital, derivó en el secuestro de sustancia vegetal (marihuana), dinero en efectivo, teléfonos celulares y un tubo de gas, entre otros elementos de interés para una investigación por un supuesto robo.

El procedimiento fue llevado a cabo de manera coordinada por efectivos de la Comisaría de Distrito San Luis del Palmar, la División de Investigación Criminal de la Unidad Regional I, el Grupo GTO de San Luis del Palmar y la Comisaría 22° Urbana.

También se incautaron dinero en efectivo, cinco teléfonos celulares y cuadernos con anotaciones.

En el lugar se identificó a los propietarios del inmueble. Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la Comisaría jurisdiccional, donde se continúan con las diligencias del caso.