En dos operativos

Golpe al contrabando: Gendarmería secuestró más de 21 toneladas de tabaco sin aval legal en Corrientes

La fuerza nacional realizó los procedimientos, donde retuvieron a un camión y una camioneta. 

Por El Litoral

Miércoles, 11 de junio de 2025 a las 16:18

Gendarmería nacional informó este miércoles que decomisó más de 21 toneladas de tabaco en dos procedimientos realizados en Corrientes.

Sobre la Ruta Nacional Nº 12, los efectivos de la Sección “Núcleo” dependiente del Escuadrón 47 “Ituzaingó” detuvieron la marcha de un transporte de cargas generales proveniente de la localidad misionera de El Soberbio y que tenía como destino la ciudad de Catamarca.

Al momento de realizar el control de rutina, los funcionarios detectaron que en el semirremolque había 114 cajas que contenían tabaco picado que no contaba con ninguna documentación legal que justifique su traslado o indique su procedencia.

Ante esa situación, y con orientación del Juzgado Federal Nº 1 de la Ciudad de Corrientes, se secuestró un total de 21.660 kilos de la mercadería en infracción a las Leyes 22.415 “Código Aduanero” y 24.769 “Régimen Penal Tributario”.

En otro procedimiento, personal de la Sección “Itá Ibaté”, dependiente de la misma Unidad, desplegado sobre la intersección de las Rutas Provinciales Nº 13 y Nº 15, descubrieron que dentro de la caja y en los asientos traseros de una camioneta había un cargamento con 140 paquetes.

Se pudo constatar que la mercadería trasladada se trataba de 303 kilos de hojas de tabaco que provenían de la provincia de Chaco.

Por último, el mismo Magistrado interviniente junto con ARCA dispuso el secuestro de la mercadería hallada.

