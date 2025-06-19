Un hombre viajaba desde Corrientes con 40 frascos de fentanilo y remifentanilo

Gendarmería nacional informó este jueves que detuvo a un hombre con 40 frascos de fentanilo y remifentanilo en un colectivo que salió de Corrientes.

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura de la localidad santafesina de Las Garzas, detuvieron la marcha de un ómnibus proveniente de la provincia Corrientes.

Al momento de la inspección, los gendarmes detectaron que un pasajero trasladaba una caja de cartón. En presencia de testigos, los funcionarios abrieron el elemento y descubrieron 20 ampollas de vidrio que contenían fentanilo y otras 20, que poseen Remifentanilo.

La última sustancia mencionada, se trata también de un opioide de alta potencia que produce severos riesgos para la salud al igual que el fentanilo. Su trafico y su distribución ilegal representa una amenaza creciente a nivel mundial.

Intervino la Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista que dispuso la detención del ciudadano debido a que no contaba con la documentación suficiente para trasladar ambas sustancias peligrosas.





