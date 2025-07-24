Un trabajador murió al caer del techo de un club en Paso de los Libres

La Policía de Corrientes informó que este miércoles murió un trabajador de 30 años tras sufrir un grave accidente laboral en la localidad correntina de Paso de los Libres. El hecho ocurrió cerca de las 16.30 en las instalaciones del Club Barracas por calle Colon al 1200 del municipio.

Según las primeras averiguaciones, la víctima , identificada como Cardozo, cayó desde una altura estimada en 10 metros mientras descendía por una escalera tras realizar tareas en el techo del edificio.

Inmediatamente, fue auxiliado por personas que estaban en el lugar. Debido a que poseía politraumatismos fue derivado al hospital local. Sin embargo, debido a la gravedad de su estado, se evaluaba su derivación a un centro médico en la capital provincial, pero murió alrededor de las 20:20 antes de que pudiera concretarse el traslado.

En el lugar trabajó personal policial y se realizaron las diligencias correspondientes. La comisaría jurisdiccional continúa con las actuaciones judiciales del caso.