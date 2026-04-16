Quiebra SanCor

La cooperativa láctea SanCor, que afronta un concurso de acreedores desde febrero del año pasado y que arrastra una deuda en torno alos US$ 120 millones, pidió este miércoles su propia quiebra ante la Justicia santafesina.

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) adelantó la decisión de la empresa el miércoles por la noche, ratificada este jueves por el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, a cargo del juez Marcelo Gelcich, quien lleva la causa.

“La concursada Sancor peticionó su propia quiebra en el expediente en donde tramita el concurso preventivo (quiebra indirecta), por ella iniciado en febrero de 2025. La petición se basa en una decisión del Consejo de Administración de la Cooperativa, que convocó a asamblea para ratificarla el próximo 30 de abril”, indicó el tribunal en su página web que sigue el caso. A continuación, tendrá que resolver el Tribunal si acepta -y en qué términos- o rechaza, el pedido.