Uno de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa pidió la libertad

Lucas Fidel Pertossi (27) es el mayor de los ocho rugbiers condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa (18), cometido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell. Fue el autor de la repudiable frase "caducó" cuando les avisó por WhatsApp a sus amigos que la víctima había muerto. Y uno de los tres que, junto con Ayrton Viollaz y Blas Cinalli, recibió 15 años de condena como "partícipe secundario".

El joven, detenido hace más de seis años en la alcaldía de Melchor Romero, ya no tiene a Hugo Tomei como abogado defensor. Fue uno de los cuatro (los otros son Máximo Thomsen, Matías Benicelli y Viollaz) que decidió prescindir de sus servicios, al considerar que los perjudicó la estrategia de ir en bloque y no exponerlos en los medios.

"Todos quieren contar la verdad de lo que pasó", aseguró hace unos días Pertossi en una entrevista con el periodista Mauro Szeta en A24, donde sostuvo que "siguen a un modelo de abogado que te cuenta, que te dice, 'es por acá'".

A fines de febrero último, Ignacio Nolfi, defensor de Casación bonaerense, reclamó a la Corte Suprema de la Nación la nulidad de la sentencia y que lo sometan a un nuevo juicio.

Y ahora, según pudo saber Clarín, el defensor oficial Rolando Brown presentó un pedido ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores, que el 6 de febrero de 2023 sentenció a cinco rugbiers a prisión perpetua y a otros tres a 15 años, para pedir la excarcelación de Lucas Pertossi "por exceso del plazo razonable" en la prisión preventiva.

¿Qué significa esto? Que considera que, después de más de seis años, como la condena no está firme aunque ya fue confirmada por tres instancias jurisdiccionales, se vulnera la garantía constitucional y convencional de ser juzgado en un tiempo adecuado.

Ahora la Justicia deberá resolver la cuestión no solo por él, sino por los otros siete detenidos: Máximo Thomsen (26), Ciro Pertossi (25), Matías Benicelli (26), Luciano Pertossi (24), Enzo Comelli (26), Ayrton Viollaz (26) y Blas Cinalli (24). Por ello, definirá si quedan en libertad o no.

Brown reclamó que se aplique el criterio de plazo irrazonable.